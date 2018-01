Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen hat das Jahr mit einem kleinen Aufschwung gestartet, die Anleger hoffen auf bessere Geschäfte in den USA. Die nächsten Statements des Managements zu dem Thema dürften mit Spannung erwartet werden.

In der Halbjahresmitteilung von Heidelberger Druck Anfang November war der nordamerikanische Markt noch ein wichtiges Thema. Das Management konstatierte für die bedeutende Zielregion eine "spürbare Investitionszurückhaltung", was auch die Unternehmensprognose, die im Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz auf Vorjahresniveau vorsieht, gefährdet. Nicht zuletzt deswegen hat die Aktie danach so stark gelitten.

Mit der Steuerreform der Regierung Trump werden die Karten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...