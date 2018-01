Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Salzgitter von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Einige der bereits in den beiden Vorjahren gut gelaufenen europäischen Stahlwerte hätten immer noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Denn die beschränkte chinesische Stahlproduktion könnte die Margen unerwartet deutlich nach oben treiben. Die Salzgitter-Aktie habe nach der Vorjahresrally auf dem aktuellen Kursniveau aber kaum noch Aufwärtspotenzial./edh/zb Datum der Analyse: 11.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0002 2018-01-12/08:11

ISIN: DE0006202005