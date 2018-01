Liebe Leser,

E.ON hat auch am Donnerstag die Chartanalysten kurzfristig in Atem gehalten. Das Unternehmen notiert unter einer wichtigen Unterstützung, hat aber bei einem erfolgreichen Comeback nach oben wieder die Chance darauf, gewaltige Kurssprünge zu vollführen. Letztlich kann die Aktie sogar um 5 Euro steigen, ausgehend vom heutigen Wert also um mehr als 50 %. Im Einzelnen: E.ON hat eine kritische Phase erreicht, bei der der bisherige Aufwärtstrend inzwischen nicht mehr zu erkennen ... (Frank Holbaum)

