Zum Wochenschluss könnte der Dax noch einmal ein Kursplus verzeichnen. Die US-Großbanken JP Morgan und Wells Fargo sowie Blackrock öffnen ihre Bücher. Sorgenvolle Blicke richten Börsianer allerdings nach Berlin.

Zum Auftakt der Bilanzsaison in den USA wird der Dax nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Freitag höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er wegen der aktuellen Euro-Stärke 0,6 Prozent auf 13.203 Punkte verloren.

Neben den Geschäftszahlen der US-Banken JPMorgan Chase und Wells Fargo sowie des weltgrößten ...

