BERENBERG HEBT EDF AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 11 (10) EUR BERENBERG HEBT ENDESA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 20 (17) EUR BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 6,30 (5,75) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 15,00 (13,50) EUR - 'HOLD' BERENBERG HEBT FORTUM OYJ AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 22 (17) EUR BERENBERG HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 6,80 (6,70) EUR - 'HOLD' CITIGROUP HEBT AXA AUF 'BUY' DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 36 (33) EUR - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 32 (31) CHF - 'CONVICTION BUY LIST' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 85 (84) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 96 (97) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 38 (51) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT...Den vollständigen Artikel lesen ...