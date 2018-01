Qualcomm erhält EU-Genehmigung für NXP-Übernahme, WSJ EU erteilt Roche Marktzulassung für MS-Mittel Ocrevus Societe Generale: Zusätzliche Belastung von 456 Millionen Euro im 4. Quartal Vivendi: Umsatzplus von 5 Prozent und kräftige Gewinnsteigerung in 2017 Deutsche Bank: Das vierte Quartal war im Wertpapierhandel eines der schwächsten der vergangenen 25 Jahre, Interview HB, S. 48-51 Kering will Mehrheit an Puma abgeben VOLKSWAGEN 2017 ABSATZ CHINA/HONGKONG 3,177 MIO FAHRZEUGE; +5,9% GG VJ Wirecard erweitert sein Portfolio an Geldtransferleistungen in Indien Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank...

