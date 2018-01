Steinhoff-Aktie bleibt im Fokus Die Steinhoff-Aktie bleibt auch 2018 im Fokus der Anleger: Nach einem fulminanten Jahresauftakt (über 90% Kursgewinn in wenigen Tagen) hat sich die Stimmung mittlerweile deutlich abgekühlt. In dieser Woche summiert sich der Kursverlust der Steinhoff-Aktie auf ganze 33%, dabei ging es alleine gestern um 9,7% in den Keller. Im Dezember 2017 hatte Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...