Der Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive Company (ISIN: US1941621039, NYSE: CL) wird weiterhin eine Quartalsdividende von 40 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Februar 2018 (Record day: 23. Januar 2018). Seit 1895 zahlt Colgate-Palmolive ununterbrochen eine Ausschüttung an die Aktionäre. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 74,55 ...

