anbei einige Updates, Informationen und Fakten: BLOOMBERG zum Kobalt & Lithiummarkt: https://www.bloomberg.com/graphics/2018-cobalt-batteries/ Seit 11.01.2018)handelt die European Lithium Aktie in Wien fortlaufend (bisher nur eine Auktion am Mittag) Der Roadshow Termin in Salzburg (17.01.2018) für interessierte Privatinvestoren wird von 16-18Uhr stattfinden - interessierte Anleger bitte direkt bei uns melden, letzte Details folgen dann individuell Im Rahmen der Messe in Dresden (20.01.2018) bitten wir um direkte Terminvereinbarung für Gespräche - Herr Müller ist vor Ort, European Lithium hat jedoch keinen Stand Tony Sage und Stefan Müller präsentieren European Lithium und Cape Lambert im Rahmen des "German Days" auf den...

Den vollständigen Artikel lesen ...