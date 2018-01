FRANKFURT (Dow Jones)--Die französische Börsenaufsicht AMF hat die Allianz-Offerte für die ihr noch nicht gehörenden Euler-Hermes-Aktien durchgewunken. Wie die Allianz am Freitag mitteilte, wird am kommenden Montag das Barangebot gestartet, es läuft bis zum 13. Februar. Der Münchener Versicherer bietet 122 Euro je Aktie für eine Beteiligung von bis zu 24,20 Prozent an Euler Hermes.

Europas größter Versicherer hatte Ende November angekündigt, Euler Hermes vollständig zu übernehmen. Da die Allianz-Tochter an der Börse in Paris notiert ist, musste die Offerte von der AMF abgesegnet werden. Insgesamt wird Allianz rund 1,8 Milliarden Euro auf den Tisch legen müssen, um alle restlichen Euler-Hermes-Aktien zu erwerben.

Der Münchner Versicherungskonzern arbeitet seit vielen Jahren eng mit Euler Hermes zusammen. Das Unternehmen ist weltweit führend bei Kreditversicherungen und hat im vergangenen Jahr rund 2,6 Milliarden Euro umgesetzt. Es ist bekannt für die Hermes-Bürgschaften, die es für die Bundesregierung abwickelt. Mit ihnen werden Exporte von Unternehmen ins Ausland gegen den Zahlungsausfall der Auftraggeber abgesichert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2018 02:23 ET (07:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.