Wien - Für, vor allem am Aktienmarkt, Aufsehen sorgte der deutsche Automobilzulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in dieser Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). So habe sich das Unternehmen nach Spekulationen über eine mögliche Aufspaltung des Konzerns in den Medien veranlasst gesehen, mit einer Pressemitteilung auf diese Berichte zu reagieren.

