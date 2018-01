Von Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Warenhauskette Sam's Club, die zu Wal-Mart gehört, will in den nächsten Wochen rund 10 Prozent ihrer 660 Geschäfte in den USA schließen. Sam's reiht sich damit in den Reigen der Einzelhändler ein, die ihre Präsenz vor Ort verkleinern, weil die Amerikaner immer mehr über das Internet bestellen. Bis zu einem Dutzend der 63 Geschäfte soll die Abwicklung des Onlinegeschäfts unterstützen, erklärte das Unternehmen. Sam's Club schließt Niederlassungen in Alaska, Texas, New Jersey und anderen Bundesstaaten.

"Nach einer gründlichen Überprüfung wurde klar, dass wir an einigen Orten Läden gebaut hatten, die andere Niederlassungen in Mitleidenschaft zogen, wo die Bevölkerung nicht wie erwartet gewachsen ist", schrieb der Chef von Sam's Club, John Furner, an die Belegschaft. Eine durchschnittliche Sam's-Club-Niederlassung beschäftigt rund 160 Mitarbeiter, so dass durch die Schließungen rund 10.000 Arbeitsplätze wegfallen werden. Einige Arbeitnehmer sollen an anderen Standorten Stellen angeboten werden, so das Unternehmen.

Wal-Mart erwartet wegen der Maßnahmen bei Sam's Club eine Belastung von 0,14 US-Dollar je Aktie, der Großteil dürfte im vierten Quartal anfallen. In den vergangenen Quartalen verzeichnete Sam's Club höhere Umsätze, dank steigendem Internetgeschäft und der stärkeren Ausrichtung auf frische Lebensmittel.

