FIBARO präsentierte auf der diesjährigen CES an seinem Stand 13 Integrationen, die mit Smart Home-Lösungen von globalen IoT-Unternehmen wie Google, Amazon, Apple, Philips, Yale, Bose, Sonos und Yamaha kompatibel sind.



FIBARO ist ein Hersteller von Smart Home-Lösungen, die zunehmend an Beliebtheit gewinnen und aktuell in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten verfügbar sind. FIBARO präsentierte auf der diesjährigen CES die Integration seines Systems mit Geräten, die von den weltweit führenden IoT-Unternehmen hergestellt werden.



Konversation mit Ihrem Smart Home



Die beliebtesten Integrationen basierten auf virtuellen Assistenten mit Spracherkennung, einschließlich Alexa, Siri und Google Home - wobei letzteres die neueste Ergänzung in FIBAROs Portfolio ist, da der Zertifizierungsprozess erst Ende 2017 abgeschlossen wurde.



Alle drei Assistenten ermöglichen die verbale Steuerung von FIBAROs Geräten, einschließlich ausgewählter Produkte, die von anderen Herstellern angeboten werden und mit einem FIBARO Home-System verbunden sind. Anwender können Sprachbefehle geben, um das Licht an- und auszuschalten, die Raumtemperatur anzupassen, zu überprüfen, welche Türen und Fenster aktuell offen sind, oder auch durch Äußerung eines vordefinierten Sprachbefehls das FIBARO-System anweisen, gleichzeitig mehrere ähnliche Aufgaben auszuführen.



- "Seit FIBARO gegründet wurde, haben wir fest daran geglaubt, dass die natürlichste Art der Steuerung aller IoT-Elemente die menschliche Sprache ist. Aktuell integrieren wir unsere Produkte mit Sprachassistenten von Unternehmen wie Apple, Google und Amazon." - kommentierte FIBARO CEO Maciej Fiedler.



Ein intelligentes Multimedia-Zentrum



FIBAROs System ist mit Geräten von renommierten Marken kompatibel, wie z. B. Bose, Sonos, Yamaha und Russound sowie - dank der Unterstützung einer Nutzergemeinschaft - mit denen anderer Hersteller, einschließlich: Bang&Oulfsen, Pionieer, Onkyo und Denon, um nur ein paar zu nennen. FIBAROs System ist für zahlreiche Multimedia-Szenarien offen und bietet somit eine perfekte Lösung, um seine Lieblingsmusik zu hören. Beispielsweise kann ein Multimediasystem so programmiert werden, dass die Musiklautstärke nach 22.00 Uhr automatisch verringert wird, sich gemeinsam mit anderen Geräten beim Fernsehen einschaltet oder zu einer bestimmten Tageszeit in den Kinderzimmern ruhige Musik gespielt wird.



Offen für intelligente Schlösser



FIBARO arbeitet auch mit anderen bekannten IoT-Unternehmen zusammen. Ein Smart Home kann auch mit Lösungen ausgestattet werden, die von Herstellern wie Yale, Danlock oder DSC angeboten werden, um die Sicherheit zu garantieren. Diese Funktion ist besonders für Personen wichtig, die vergessen, ob sie ihre Haustür abgeschlossen haben oder nicht bzw. sich fragen, ob noch ein Fenster offen steht. Dank FIBARO kann dies nun vollständig von überall in der Welt aus kontrolliert werden.



Zukünftige Integrationen



FIBARO ist aktuell damit beschäftigt, Integrationen für mehr als nur einzelne Geräte vorzubereiten. Unsere F&E-Abteilung arbeitet an komplexen Integrationen mit Automobilsystemen, wie sie in vielen modernen Autos genutzt werden. Diese Lösungen erlauben Anwendern die Fernsteuerung ihrer Smart Homes ohne das Lenkrad loszulassen.



FIBAROs System wird ebenfalls mit Smart Home-Haushaltsgeräten integriert werden. Dafür befindet sich FIBARO aktuell im Gespräch mit entsprechenden Unternehmen, einschließlich Samsung, Bosch und Siemens. Schon bald wird ein intelligenter Ofen, der mit einem intelligenten Kühlschrank integriert ist, Nutzern helfen, die besten Gerichte von verfügbaren Zutaten zuzubereiten.



Pressematerialien zu FIBARO auf der CES 2018 sind hier verfügbar: https://lion.box.com/v/FIBAROCES18ENG



INFORMATIONEN ZU FIBARO



FIBARO ist ein innovatives polnisches Unternehmen, das sich auf das Internet der Dinge konzentriert und Baulösungen sowie Lösungen für Heimautomatisierung bietet. In nur wenigen Jahren ist das FIBARO System auf sechs Kontinenten und in über 100 Ländern verfügbar geworden und ist zu einem der fortschrittlichsten Smart Home-Systeme der Welt geworden. FIBARO ist ein System das vollständig in Polen erstellt und produziert wird. Sowohl der Hauptsitz als auch die Fertigungsstätte befinden sich in Poznan. FIBARO beschäftigt beinahe 350 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Menschen durch Bereitstellen moderner Lösungen zu bereichern, die eine komfortable, freundliche und sichere Wohnumgebung ermöglichen.



Weitere Informationen zu unseren Produkten und unserem Unternehmen finden Sie auf: http://www.fibaro.com.



