Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Enel von 5,75 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schon bald deutlich anziehenden Kohlepreise dürften die Strompreise in Kontinentaleuropa bis zum Jahr 2023 um bis zu 30 Prozent steigern, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Davon sollten vor allem jene Stromerzeuger profitieren, die auf Wasser- und Atomkraft setzten. Der Experte empfiehlt Anlegern deshalb, den Versorgersektor zu übergewichten./edh/la Datum der Analyse: 11.01.2018

ISIN: IT0003128367