Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro von 81 auf 94 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Bernhard Weininger hob seine Schätzungen für den Kunststoffspezialisten in einer am Freitag vorliegenden Studie etwas an. Mit Blick auf den jüngsten Anteilsverkauf durch Bayer zeugten das große Investoreninteresse und der geringe Abschlag vom intakten Nachfragetrend./ag/la Datum der Analyse: 12.01.2018

ISIN: DE0006062144