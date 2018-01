Der amerikanische Finanzdienstleister KeyCorp (ISIN: US4932671088, NYSE: KEY) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 10,5 US-Cents für das erste Quartal 2018 ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,42 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 21,19 US-Dollar (Stand: 11. Januar 2018) 1,98 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 15. März 2018 (Record ...

