Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Die in der Puma-Aktie enthaltene Übernahmeprämie werde nun wohl ausgepreist, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Vorabend hatte der französische Großaktionär Kering bekannt gegeben, dass er die Mehrheit am deutschen Sportartikelhersteller abgeben und unter den eigenen Aktionären verteilen will. Letztlich biete ein günstigeres Kursniveau aber wieder die Chance, an der erfolgreichen Trendwende des nun in den Fokus rückenden operativen Geschäfts zu partizipieren, so der Experte./ag/mis Datum der Analyse: 12.01.2018

