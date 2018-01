Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Puma anlässlich des von Kering geplanten Mehrheitsverkaufs auf "Hold" mit einem Kursziel von 388 Euro belassen. Dass die Puma-Mutter 70 Prozent ihrer 86-Prozent-Beteiligung abgeben und an ihre Aktionäre als Sachdividende weiterreichen wolle, dürfte die Puma-Aktie unter Druck setzen, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn ein Großteil der Kering-Anteilseigner dürfte diese Anteile verkaufen./edh/mis Datum der Analyse: 12.01.2018

AFA0030 2018-01-12/11:10

ISIN: DE0006969603