Heute Früh startete die Deutsche Bank die Beobachtung der Aktie des im TecDAX notierten Wafer-Herstellers Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) mit "Kaufen" und einem Kursziel von 155 Euro. Schon zu Beginn der Woche schob die Crédit Suisse die Aktie an, indem man dort das Kursziel von 150 auf 165 Euro anhob. Doch so richtig Schwung will nicht aufkommen. Ja, das bisherige Rekordhoch vom November, bei 142,70 Euro gelegen, ist nahe. Aber kurzfristig entscheidende Unterstützungen sind dennoch weiterhin in Schlagdistanz, konkret der Bereich 123 bis 126 Euro. Warum zieht Siltronic nicht nach oben davon?

Zum einen, weil Siltronic bereits eine gewaltige Hausse hinter sich hat, wie der Chart zeigt, der den Kurs seit Beginn des mittelfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...