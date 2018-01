Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Swiss Re von 82 auf 88 Franken angehoben, die Einstufung aber angesichts unsicherer Ergebnisaussichten aber auf "Neutral" belassen. Der bislang noch wenig ausgeprägte Anlegertrend, auf Versicherer mit attraktiven Dividendenrenditen zu setzen, dürfte sich nun auf mehr Untersegmente des europäischen Versicherungssektors ausweiten, schrieb Analyst James Shuck in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dazu gehörten auch einige unterbewertete Anbieter von Multi-Line-Policen, bei denen mehrere Versicherungssparten in einem Vertrag zusammengeführt werden./edh/ag Datum der Analyse: 11.01.2018

ISIN: CH0126881561