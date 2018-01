Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck angesichts der Wertberichtigungen wegen der US-Steuerreform von 3,80 auf 3,60 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Sven Diermeier in der am Freitag vorliegenden Studie aber auf "Kaufen". Mittel- bis langfristig erwarte der Druckmaschinenbauer im Zuge der Steuerreform aber eine Auflösung des Investitionsstaus in den USA. Zudem dürfte der Konzern von der Umsetzung seiner Strategie profitieren./mis/la Datum der Analyse: 12.01.2018

ISIN: DE0007314007