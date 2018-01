München - Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Air Berlin plc (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) für den 25. Januar 2018 um 10:00 Uhr in der Convention Hall II, Estrel Congress Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin eine Gläubigerversammlung einberufen, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

