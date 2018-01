Rotkreuz (ots) -



Die Porsche Schweiz AG mit Sitz in Rotkreuz lieferte im

vergangenen Jahr 3'621 Fahrzeuge an Schweizer Kunden aus und damit

neun Prozent weniger als 2016. Damit konnte das Unternehmen den

Rekord des letzten Jahres mit 3'970 ausgelieferten Fahrzeugen nicht

übertreffen. Trotz des leichten Rückgangs zeigt Porsche aufgrund des

gleichbleibenden Marktanteils weiterhin starke Präsenz in der

Schweiz.



Der Sportwagenhersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen überzeugte mit

einer attraktiven und zukunftsweisenden Modellpalette, in der vor

allem die topmotorisierten Modelle der Sportwagenmarke bei Schweizer

Kunden gefragt waren. Der Macan GTS war das beliebteste Porsche

Modell in der Schweiz. Seit seiner Markteinführung in 2014 bleibt der

Porsche Macan mit insgesamt 1'516 Auslieferungen ebenfalls im letzten

Jahr die erfolgreichste Baureihe.



