Wien - Altice (ISIN NL0011333752/ WKN A14W4B) war zuletzt vermehrt von Turbulenzen und negativen Schlagzeilen belastet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Enttäuschende Quartalszahlen und ein Schuldenberg von mehr als EUR 55 Mrd. infolge von unteranderem weniger erfolgreichen fremdfinanzierten Akquisitionen würden auch bei den Investoren für schlechte Stimmung sorgen. Vor allem der 2014 von Vivendi übernommene französische Telekomanbieter SFR sorge für Verunsicherung auf Seite der Investoren. Dem Telekomunternehmen würden kontinuierlich die Kunden davon laufen. All dies habe den Gründer und Hauptaktionär Patrick Drahi veranlasst, das Zepter wieder selbst in die Hand zu nehmen und der Europachef Combes sei entlassen worden.

