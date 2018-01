Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München steht Jörg Wontorra am Sonntag, 14. Januar ab 10.45 Uhr Rede und Antwort



- "Wontorra - der Fußball-Talk" an jedem Bundesliga-Wochenende sonntags von 10.45 Uhr bis 12.30 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Zum Auftakt der Rückrunde erwartet Jörg Wontorra hohen Besuch: Am ersten Spieltag nach der Winterpause ist Karl-Heinz Rummenigge zu Gast. Die erste Ausgabe von "Wontorra - der Fußball-Talk" im neuen Jahr wird am Sonntag um 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.



Der 62-jährige ehemalige Weltklasse-Spieler ist seit 2002 Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG und war von 2008 bis 2017 zudem Vorsitzender der European Club Association. Zwei Tage nach dem Rückrundenstart seiner Mannschaft in Leverkusen wird er als einziger Gast im Studio sein und Jörg Wontorra Rede und Antwort stehen.



Neben dem aktuellen Spieltag spricht Karl-Heinz Rummenigge bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" unter anderem über die aktuelle Saison des Rekordmeisters, den FC Bayern und die Bundesliga im internationalen Vergleich, die Suche nach einem Trainer für die neue Saison sowie die weitere Zukunftsplanung im Hinblick auf den Kader und die Vereinsführung.



Ausgestrahlt wird die Sendung auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE.



Ab dem darauffolgenden Sonntag findet "Wontorra - der Fußball-Talk" dann wieder in seiner üblichen Form mit Sky Experte Dietmar Hamann und drei weiteren Gästen statt.



Empfangsdetails zu Sky Sport News HD



Sky Sport News HD ist der erste und einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans frei empfangbar. Auf skysport.de ist steht auch ein frei empfangbarer Livestream zur Verfügung.



Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland