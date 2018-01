Dreilinden / Berlin (ots) - Ab heute mitbieten auf Lieblingsstücke von Cathy Hummels und Blogger Willy Iffland bei https://www.ebay.de/rpp/mein-neues-ich / Auktionserlöse gehen zu 100 Prozent an UNICEF und DKMS / Am Sonntag, den 14. Januar: verkaufen und nur 1 Euro zahlen



Einmal in die Fußstapfen von Mode-Expertin und Moderatorin Cathy Hummels treten? Oder personalisierte Adiletten von Sneaker-Blogger Willy Iffland besitzen? Ab heute versteigern die Beiden persönliche Schätze für einen guten Zweck bei eBay. Die Auktionen laufen bis einschließlich 21. Januar bei https://www.ebay.de/rpp/mein-neues-ich.



Mein neues Ich 2018 mit Cathy Hummels



"Uns steht ein neuer Lebensabschnitt bevor - das wird hier einiges verändern!", so Cathy Hummels. Grund genug für die Moderatorin, in ihrem Kleiderschrank Platz zu schaffen und persönliche Produkte zu verkaufen. So zum Beispiel ein Schwangerschafts-Dirndl, das die Spielerfrau selbst entworfen und beim letzten Oktoberfest getragen hat. Auch eine Abendtasche von Karl Lagerfeld, Adidas Superstars und weitere Produkte stehen zum Verkauf. Der gesamte Erlös der Charity-Auktionen kommt UNICEF zugute.



Mein neues Ich 2018 mit Willy Iffland



Auch Blogger und Sneaker-Sammler Willy Iffland von "Dressed like Machines" trennt sich von ausgewählten Schätzen wie dem begehrten Adidas Yeezy Boost. Der Erlös der Charity-Auktionen geht an die DKMS. Auch sonst verkauft der Blogger regelmäßig Ausgemustertes bei eBay. "Mein Tipp: Ein neutraler Hintergrund bringt Sneaker optimal zur Geltung. Und ich mache immer viele Detailschüsse. Kombiniert mit einer ausführlichen Artikelbeschreibung, klingelt es so ordentlich in der Kasse."



Diesen Sonntag verkaufen und nur 1 Euro zahlen



Am kommenden Sonntag ist es besonders günstig, die guten Verkaufsvorsätze in die Tat umzusetzen: Am 14. Januar ist die Verkaufsprovision bei eBay kostenlos und die Angebotsgebühr beträgt nur 1 Euro - ganz egal, ob erfolgreich verkauft wird oder nicht. Alle Infos und Bedingungen zur Aktion können Sie bei eBay.de (https://pages.ebay.de/promos/2018/verkaufstag/) einsehen.



Die Pressemitteilung und Bildmaterial können Sie downloaden unter http://bit.ly/2FrG4Af.



Diese Meldung finden Sie auch im eBay Pressecenter unter http://bit.ly/2midvME.



Über eBay:



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter www.ebayinc.com.



OTS: eBay GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6657.rss2



Pressekontakt: Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | Unternehmenskommunikation Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc Dreilinden Tel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.de Auf unserer Website: presse.ebay.de



Jessica Steffenhagen | achtung! GmbH | Senior Account Manager Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg Tel: +49 (0)40. 450210. 695 | E-Mail: jessica.steffenhagen@achtung.de