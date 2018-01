Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta015/12.01.2018/12:30) - Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat die folgenden Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft bestellt:



1. Christian Naville, Genf/Schweiz; 2. Gregor Hubler, Dubai/Vereinigte Arabische Emirate; 3. Robert G. Faissal, Toronto/Kanada.



Die Bestellung war erforderlich, weil sämtliche bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates zurückgetreten waren.



Die Amtszeit der gerichtlich ernannten Mitglieder endet, sobald die Hauptversammlung Aufsichtsratswahlen vornimmt und die Gewählten ihr Amt annehmen. Am 17. Januar 2018 findet eine außerordentliche Hauptversammlung statt, auf deren Tagesordnung auch die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern steht.



Aussender: PEARL GOLD AG Adresse: c/o Malmendier Partners, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Boutonnet Tel.: +49 30 59 00 30 40 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com



ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



