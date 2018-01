Die Nachfrage in Betongold bleibt unverändert stark. Vor allem Gewerbe-Immobilien sind heiß begehrt. Im Jahr 2017 waren deutsche Büros erstmals die Nummer 1 bei den internationalen Gewerbeimmobilien-Investoren.Der Immobilien-Markt boomt. Ein Ende ist aufgrund Niedrigzinsen und steigendem Bedarf nicht in Sicht. Besonders heiß begehrt sind Gewerbeimmobilien, die im vergangenen Jahr ein Allzeithoch bei den Investments erreichten. Gleichzeitig stehen deutsche Büros das erste Mal an der Spitze der beliebtesten Ziele für Gewerbeimmobilien - und das europaweit! Wie Capital schreibt, konnte Deutschland damit Großbritannien vom ersten Platz in der Investorengunst verdrängen.

Den vollständigen Artikel lesen ...