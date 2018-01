Bad Marienberg - Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Konzern-Auftragseingang von 245,4 Mio. EUR (GJ 2016: 286,8 Mio. EUR) erzielt, der somit ca. 5% unterhalb der erwarteten Mindestgröße des Auftragseingangs für 2017 in Höhe von 258,1 Mio. EUR lag, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...