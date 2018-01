IRW-PRESS: American Manganese Inc.: Bloomberg lädt American Manganese zu Präsentation beim Diskussionsforum über Batterieversorgung seines The Future of Mobility Summit ein

Bloomberg lädt American Manganese zu Präsentation beim Diskussionsforum über Batterieversorgung seines The Future of Mobility Summit ein

Vancouver (British Columbia), 12. Januar 2018

Larry W. Reaugh, President und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. (TSX-V: AMY, Pink Sheets: AMYZF, Frankfurt: 2AM) (American Manganese, AMI oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eingeladen wurde, beim ersten The Future of Mobility Summit von Bloomberg am 2. Februar 2018 zu präsentieren. Herr Reaugh wird an der Diskussion über Batterienmaterialien für Elektrofahrzeuge und über die Lieferkette von Elektrofahrzeugen teilnehmen. Für weitere Details klicken Sie hier: https://about.bnef.com/summit/event/mobility/agenda/.

Über den The Future of Mobility Summit

Beim The Future of Mobility Summit werden unterschiedliche Perspektiven renommierter industrieller, finanzieller und politischer Führungskräfte im Speditionswesen beleuchtet werden. Dieser Event basiert auf der bahnbrechenden Forschung von Bloomberg New Energy Finance zum elektrifiziertem Verkehrswesen, der gemeinsamen Mobilität und selbstfahrenden Fahrzeugen. Die Veranstaltung wird im Four Seasons Hotel Silicon Valley in Palo Alto (Kalifornien) stattfinden.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich mit Spezial- und kritischen Metallen beschäftigt und auf die Kapitalisierung seines patentierten geistigen Eigentums durch die kostengünstige Produktion oder Gewinnung von elektrolytischen Manganprodukten in allen Teilen der Welt sowie durch das Recycling verbrauchter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen fokussiert ist.

Das Interesse am patentierten Verfahren des Unternehmens hat den Fokus von American Manganese Inc. auf die Untersuchung von dessen Anwendung bei seiner patentierten Technologie zu anderen Zwecken und für andere Materialien gelenkt. American Manganese Inc. ist bestrebt, seine patentierte Technologie und sein Know-how zu kapitalisieren, um ein Branchenführer beim Recycling verbrauchter Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen zu werden und 100 Prozent des Kathodenmetalls rückzugewinnen, wie etwa Lithium-Kobalt, Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan, Lithium-Kobalt-Aluminium oder Lithium-Mangan (für weitere Details siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Juli 2017).

Im Namen des Managements AMERICAN MANGANESE INC. Larry W. Reaugh President und Chief Executive Officer Kontakt für Informationen: Larry W. Reaugh President und Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444; E-Mail:lreaugh@amymn.com www.americanmanganeseinc.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Aussagen hinsichtlich der Zukunft anhand der aktuellen Erwartungen oder Ansichten darstellen. Zu diesem Zweck könnten Aussagen bezüglich historischer Tatsachen als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten, weshalb keine Garantie abgegeben werden kann, dass sich solche Aussagen als genau oder wahr herausstellen werden. Investoren sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42063 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42063&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02735 A1057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA02735A1057

AXC0168 2018-01-12/13:19