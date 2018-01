Das Unternehmen steckt tiefer in den roten Zahlen, als vielen Anlegern es lieb sein dürfte. In dieser Woche gab die EZB bekannt, dass sie ihre Position an Steinhoff-Anleihen aufgelöst habe. Zum Jahresende hatte die EZB noch Anleihen mit einer Fälligkeit im Jahr 2025 gehalten. Neben dem Ausstieg der EZB, kämpft das Unternehmen um Liquidität. Es wurde damit begonnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...