Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Bayer auf "Halten" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Finanzierung der geplanten Monsanto-Übernahme verlaufe mit Blick auf die bisherigen Anteilsreduzierungen an der ehemaligen Tochter Covestro nach einer ersten Einschätzung planmäßig, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der laut Kreisen nun angestrebte Verkauf diverser US-Aktivitäten deute darauf hin, dass Bayer unbedingt einen erfolgreichen Abschluss der Monsanto-Transaktion erzwingen will./kro/mis Datum der Analyse: 12.01.2018

ISIN: DE000BAY0017