Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 10,50 auf 9,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf das niedrige Bewertungsniveau sieht Analyst Akhil Dattani in einem am Freitag vorliegenden Jahresausblick für die Telekombranche eine gute Einstiegschance. Es sei jedoch Geduld gefragt, denn ein Stimmungswandel könnte noch bis zu sechs Monate auf sich warten lassen. Die Zielsenkung reflektiere unter anderem negative Wechselkurseffekte und eine höhere Unsicherheit mit Blick auf das Wettbewerbsumfeld in Spanien./ag/mis Datum der Analyse: 11.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0059 2018-01-12/13:48

ISIN: ES0178430E18