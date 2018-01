Liebe Leser,

am Dienstag kündigte der Windkraftspezialist Nordex an, dass man 67 Windkrafträder vom Typ AW125/3000 nach Texas liefern werde. Offen ließ man jedoch, welcher Kunde für die Order verantwortlich ist. Das Rätselraten um den "internationalen Energieversorger", wie Nordex den Auftraggeber vage bezeichnete, hat nun offenbar ein Ende.

E.ON und Nordex bauen Windpark in Texas

So meldete der Energieriese E.ON am Donnerstag, dass man eben jenes Projekt in Texas umsetzen ... (Marco Schnepf)

