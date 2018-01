Öl kostet erstmals seit 2014 wieder 70 Dollar je Barrel. Marktbeobachter schließen sogar 80 Dollar nicht mehr aus. Das sorgt jedoch für neue Sorgenfalten bei der Opec. Weshalb die Rally nicht von Dauer sein wird.

Gut sechs Monate hat die aktuelle Ölpreisrally gebraucht, um eine lange nicht dagewesene Marke zu knacken: Der Preis für ein Fass (159 Liter) des Nordseeöls Brent ist am Donnerstagabend erstmals seit Dezember 2014 wieder kurzzeitig über 70 Dollar gestiegen. Das ist bei Weitem keine Randnotiz für Nordseeöl. Brent ist die wichtigste Preis-Orientierungsmarke am Ölmarkt, an ihr richten sich die Verkaufspreise von mehr als der Hälfte allen weltweit gehandelten Öls.

Auch die Tatsache, dass der Preis am Freitag wieder leicht nachgab und unter 70 Dollar fiel, soll nicht über die überraschende Rally hinwegtäuschen. Treiber des derzeitigen Ölaufschwungs sind allen voran die starke globale Nachfrage und die Ölförderkürzungen der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec). Ging die Opec zu Beginn des vergangenen Jahres noch von einem Nachfrageanstieg von 1,2 Millionen Barrel pro Tag aus, standen Ende 2017 unter dem Strich mehr als 1,5 Millionen Barrel.

Noch vor einem Jahr hätte kaum jemand einen Heller darauf verwettet, dass Öl so schnell so teuer wird. Zum Vergleich: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...