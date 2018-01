Die Aixtron-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger: Am 24. November markierte das Papier ein neues 5-Jahres-Hoch bei 14,68 Euro. In der 1-Jahres-Betrachtung können sich die Aktionäre des Herstellers von Spezialmaschinen für die LED- und Halbleiterindustrie über einen sensationellen Kursgewinn in Höhe von 262% freuen.Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...