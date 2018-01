Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Facebook auf "Overweight" belassen. Dass die Nutzer des weltgrößten Online-Netzwerks künftig mehr Beiträge von Freunden und Familie statt von Unternehmen, Medien und politischen Gruppen zu sehen bekämen, habe ihn nicht überrascht, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Noch sei es aber zu früh, sämtliche Auswirkungen der geplanten Änderungen einzuschätzen, weshalb er an seinen Prognosen zunächst festhalte./edh/ag Datum der Analyse: 12.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

