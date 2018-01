Böse Überraschung für die Air Berlin-Tochter Niki und den Käufer IAG. Das Landgericht in Korneuburg will das Verfahren nach Österreich holen. Damit muss die Insolvenz vielleicht komplett neu aufgerollt werden.

Schwerer Rückschlag für den geplanten Verkauf der Air Berlin-Tochter Niki. Das Landgericht im österreichischen Korneuburg will das Haupt-Insolvenzverfahren nach Österreich holen. Der Plan von Lucas Flöther, dem vorläufigen Insolvenzverwalter in Deutschland, in Österreich lediglich ein sogenanntes Sekundär-Insolvenzverfahren zu starten, das Hauptverfahren aber wie bisher in Deutschland zu belassen, ist damit vorerst gescheitert.

Die Entscheidung erschwert den geplanten Verkauf von Niki-Vermögenswerten und die Rettung von 740 der rund 1000 Niki-Jobs. Flöther hat mit der britisch-spanischen Airline-Holding IAG und deren Billigableger Vueling einen Kaufvertrag für wesentliche Teile der Airline abgeschlossen. Vueling will 20 Millionen Euro zahlen und 17 von Niki angemietete Flugzeuge übernehmen.

Doch diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass kein anderer Insolvenzverwalter eingesetzt wird. Genau das droht nun aber. Hinzu kommt: Auch der Kompetenzstreit zwischen deutschen und österreichischen Insolvenzgerichten bleibt ungeklärt. Denn ...

