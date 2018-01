Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Lukoil 4.96% MK4 (DELTA01): Verkauf Lukoil: Nachdem der russische Ölförderer in letzter Zeit sehr gut gelaufen ist und auch der Ölpreis langsam in luftige Höhen steigt, nehme ich nun die angelaufenen Gewinne mit und verkaufe die komplette Position. (12.01. 13:56) >> mehr comments zu Lukoil: www.boerse-social.com/launch/aktie/lukoil Covestro 2.69% McMoney24 (ALPHA01): Covestro bricht in den letzten Tagen aus einem ansteigenden Dreieck nach oben aus. Das heißt...

Den vollständigen Artikel lesen ...