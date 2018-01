Zürich - Wir befinden uns in einer reifen Phase des Kreditzyklus und entsprechend werden die Anleihenmärkte noch herausfordernder sein, als sie es in jüngerer Vergangenheit ohnehin waren, so Blaise Roduit, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return (ISIN LU0957585929/ WKN A1W9QV, CHF A; ISIN LU0957586067/ WKN A1W9QW, CHF B; ISIN LU0957586737/ WKN A1W9QY, EUR A; ISIN LU0957586810/ WKN A1W9QZ, EUR B) bei Swisscanto Invest.

