Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Deutz von 8,30 auf 9,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das Marktumfeld für die größten Endmärkte Baumaschinen, Material Handling und Landtechnik in den wichtigsten Regionen dürfte weiterhin positiv bleiben", schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht zudem weitere Einsparmöglichkeiten. Trotz guter Kursentwicklung sei die Bewertung noch günstig./ag/la Datum der Analyse: 12.01.2018

