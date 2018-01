Marcus Andrade, der Chief Executive Officer der NAC Foundation, LLC, und Schöpfer von AML BitCoin, der weltweit einzigen zum Patent angemeldeten digitalen Währung, die mit den Sicherheitsprotokollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und des "Know-your-Customer"-Prinzips konform ist, gibt heute den Beginn der dritten und letzten Phase des Initial Coin Offerings von AML BitCoin bekannt.

"Am 15. Januar wird die NAC Foundation die letzte Auflage der AML BitCoin Token herausgeben, die das Unternehmen direkt an die Käufer der Coins verkaufen wird", sagte Andrade. "Nach Absatz dieser Token wird der AML BitCoin Token nur noch an digitalen Devisenbörsen erhältlich sein, darunter an der HitBTC, einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen."

In den letzten Tagen waren AML BitCoin Token in Japan und Südkorea der Renner unter den Coin-Anhängern, und Andrade vermeldet einen Anstieg der Kaufanfragen aus Deutschland in den letzten 24 Stunden. "Jeder Tag führt eine Menge neuer Enthusiasten zu unserer digitalen Währung", verriet Andrade. "Während Regierungen auf der ganzen Welt nationale politische Bedenken bezüglich anonymer Bitcoins und Altcoins sowie deren Verwendung durch Terroristen und Kriminelle äußern, beobachten wir ein wachsendes Interesse an AML BitCoin, der weltweit einzigen konformen digitalen Währung."

Andrade gab heute außerdem bekannt, dass AML BitCoin für das Börsenkürzel ABTC zugelassen wurde. "Unser neues Börsenkürzel wird dazu beitragen, unser Projekt von anderen Kryptowährungen zu unterscheiden und unseren Coin-Besitzern gleichzeitig eine Verbindung zur traditionellen digitalen Währung zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr über diese neue Entwicklung, da wir davon überzeugt sind, dass sie unsere Fähigkeit, internationale Akzeptanz zu erlangen, ebenso wie die Verwendung von AML BitCoin erheblich verbessern wird."

Über die NAC Foundation

Die NAC Foundation mit Hauptsitz in den USA ist der Urheber von AML BitCoin, der einzigen digitalen Währung, die zum Patent angemeldet ist, mit Eigenschaften zur Geldwäschebekämpfung, Kundenkenntnis, Terrorbekämpfung und Diebstahlresistenz. AML BitCoin ist mit allen wesentlichen Gesetzen und Bestimmungen zur nationalen Sicherheit und zum finanziellen Schutz konform, einschließlich des USA PATRIOT Act und des Bank Secrecy Act. NAC hat es sich zum Ziel gesetzt, die Akzeptanz und Verwendung von digitalen Währungen durch die Einhaltung von weltweiten Sicherheitsbestimmungen zusammen mit der Blockchain-Technologie voranzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter https://amlbitcoin.com und https://amltoken.com.

