Berlin (ots) - Die Schauspielerinnen Barbara Schnitzler und Pauline Knof wurden von den Vorwürfen gegen Dieter Wedel wegen sexuellen Übergriffe nicht überrascht. "Das mit Wedel war bekannt. Ich habe in den 90er Jahren viel gedreht. Als ich hörte, Wedel macht den "Bellheim", hatte ich zwei Wünsche: Ich würde gern zum Casting eingeladen werden - und, bitte, lass es nicht klappen. Es wird grauenhaft mit dem", sagte Schnitzler dem "Tagesspiegel am Sonntag" in einem Doppelinterview mit ihrer Tochter (Ausgabe vom 14.1.18).



