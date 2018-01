Frankfurt - Das Volumen der EUR Benchmark-Emissionen blieb im 4. Quartal 2017 erneut hinter den Erwartungen zurück, so die Analysten der Helaba.Immerhin habe die Aktivität in Ländern mit hohem Bedarf an Non-preferred Senior Emissionen wie Frankreich und Spanien erwartungsgemäß angezogen. Im Gesamtjahr 2017 sei das Emissionsvolumen 19% niedriger ausgefallen als 2016, was insbesondere auf einen Rückgang bei variabel verzinslichen Anleihen zurückgegangen sei. Im Festzinsbereich sei das Emissionsvolumen um 11% gesunken. Der Rückgang sei bei erstrangig unbesicherten Bonds mit 22% stärker als bei gedeckten Anleihen mit 14% gewesen. Das Jahr sei aus Sicht der Analysten durch die starke Beteiligung am längerfristigen Refinanzierungsgeschäft der EZB TLTRO II.4 vom März geprägt gewesen. Dieses Programm habe bei 4-jähriger Laufzeit 234 Mrd. EUR erreicht. Darüber hinaus dürften die reichlich vorhandene Liquidität und die unklare Gesetzeslage im Hinblick auf die Haftungskaskade bei Bankverbindlichkeiten Gründe für die rückläufige Emissionstätigkeit gewesen sein.

