Frankfurt am Main - Die Revolution in der Finanztechnologie (kurz: Fintech) schafft neue Anlagemöglichkeiten, so Robeco in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der kürzlich aufgelegte Aktienfonds Robeco Global FinTech Equities (ISIN LU1700711077) ist in Unternehmen investiert, die von der wachsenden Digitalisierung im Finanzsektor profitieren sollen. "Fintech lässt die experimentelle Startup-Phase hinter sich und etabliert sich am Markt. Dies eröffnet Chancen", analysiert Co-Fondsmanager Patrick Lemmens.

