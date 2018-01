Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Ebay in einem Ausblick auf die Internetbranche 2018 von 34 auf 36 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie des Online-Händlers sei recht hoch bewertet im Vergleich zu den Wettbewerber-Papieren, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/edh Datum der Analyse: 12.01.2018

