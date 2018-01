Osnabrück (ots) - Linken-Chef: Schwarz-Rot bietet Gemischtwarenladen statt großen Wurf



Riexinger nennt Sondierungsergebnis "schwach" - "Große Koalition mit kleinem Anspruch"



Osnabrück . Linken-Chef Bernd Riexinger hat den Sondierern von Union und SPD vorgeworfen, eine Große Koalition mit kleinem Anspruch zu planen. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) kritisierte Riexinger: "Gemischtwarenladen statt großer Wurf: Das Ergebnis der Gespräche ist schwach". Laut dem 28-seitigen Papier von Union und SPD werde es vor allem "kleinere Reparaturen" geben. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe der SPD einige sozialpolitische Zugeständnisse gemacht, doch diese griffen viel zu kurz. "Die grundlegenden gesellschaftlichen Probleme wie Kinder- und Altersarmut, prekäre Beschäftigung, Wohnungsnot und die Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge werden so sicher nicht gelöst", beanstandete Riexinger.



