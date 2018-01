Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock profitiert vom ETF-Boom und der US-Steuerreform. Die Gewinne stiegen im vierten Quartal des letzten Jahres rapide an. Blackrock verwaltet insgesamt rund 6,3 Billionen Dollar.

Die US-Steuerreform und der Boom bei Indexfonds sorgen beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock für klingelnde Kassen. Wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte, schnellte der Gewinn im vierten Quartal auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...