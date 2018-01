Berlin (ots) - ITB Speed Networking bringt Top-Einkäufer und Aussteller zusammen - ITB Blogger Speed Dating rückt Reiseblogger in den Fokus der ITB Berlin - Neu: Blogger Base @ ITB Berlin



Wertvolle Kontakte in kürzester Zeit: Die ITB Berlin bietet Einkäufern und Bloggern am 8. März 2018 mit gleich zwei Speed Dating-Formaten die Möglichkeit, sich effektiv mit Ausstellern zu vernetzen. Mitgliedern des ITB Buyers Circle steht am Vormittag das ITB Speed Networking zur Verfügung, um nationale und internationale Aussteller zu treffen. Am Nachmittag haben erfahrene Reiseblogger Gelegenheit, sich mit Partnern der weltweiten Tourismusbranche innerhalb achtminütiger Zeitfenster auszutauschen. Erleichtert wird die Terminvereinbarung im Vorfeld beider Formate durch das ITB Matchmaking Tool.



Das ITB Speed Networking, bei dem Top-Einkäufer des ITB Buyers Circle auf Aussteller treffen, findet zur ITB Berlin 2018 bereits zum vierten Mal statt und ist von 9.30 bis 11 Uhr eingeplant. Gesponsert wird die Veranstaltung im CityCube Berlin auf Level B in diesem Jahr von Guatemala, Heart of the Mayan World. Die ITB Berlin lädt Hauptaussteller zum ITB Speed Networking in einem persönlichen Anschreiben ein - Mitaussteller haben auf Einladung des Hauptausstellers ebenfalls die Möglichkeit, sich zu registrieren. Einkäufer und Aussteller, die bestimmte Interessen hervorheben und thematische Schwerpunkte hinterlegen möchten, um möglichst passgenaue Gesprächspartner zu finden, können das im Rahmen ihrer Profil-Beschreibung tun. Die Teilnahme am Networking-Event selbst ist ausschließlich Teilnehmern möglich, die im Vorfeld Termine vereinbart haben. Eine kompakte Übersicht der bestätigten Termine erhalten sie im Vorfeld des Events. Am 8. März bieten dann bis zu neun 8-Minuten-Slots Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Die Teilnehmer können so den maximalen Nutzen aus den neu gewonnenen Kontakten ziehen. Gleichzeitig ermöglicht ihnen das Speed Networking, Geschäftsfelder weiter auszubauen oder neue Destinationen und Produkte zu entdecken. Informationen und Kontaktmöglichkeiten für das ITB Speed Networking erhalten Interessenten unter www.itb-berlin.de/de/Aussteller/SpeedDating/.



Neu: Blogger Base @ ITB Berlin



Die Chance zur Vernetzung zwischen Ausstellern und Reisebloggern bietet das ITB Blogger Speed Dating, bei dem sich die Teilnehmer ebenfalls in Gesprächen von je acht Minuten kennenlernen. Dabei haben sie die Chance, ihr jeweiliges Portfolio vorzustellen sowie Ideen und Möglichkeiten für künftige Kooperationen zu besprechen. Mit Hilfe des ITB Matchmaking Tools ist die Vereinbarung von bis zu neun Terminen möglich. Stattfinden wird das ITB Blogger Speed Dating am Donnerstag, 8. März 2018 von 16.30 bis 18 Uhr im CityCube, Halle B. Voraussetzungen für die kostenlose Teilnahme ist eine bereits erfolgte Blogger-Akkreditierung für die ITB Berlin 2018.



Nähere Informationen sind unter www.itb-berlin.de/Besucher/Fachbesucher/Blogger/ erhältlich.



Weiteres Plus für Blogger: Mit der Blogger Base @ ITB Berlin bietet die Messe in diesem Jahr wieder eine Blogger-Lounge an. Sie verwandelt das Kino im Marshall Haus im Zentrum des Messegeländes vom 7. bis 9. März 2018 in einen entspannten "working space". Von 9.30 bis 18 Uhr hat die Blogger-Community dort die Möglichkeit zum Netzwerken, Bloggen oder zum Aufladen des Akkus von Smartphones, Tablets und Laptops. Neben Ladestationen und einer ruhigen Atmosphäre steht den Gästen außerdem kostenfreies WLAN zur Verfügung.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.



