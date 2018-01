Bad Marienberg - Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 1,1% mehr Zigaretten versteuert als im Jahr 2016, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Menge des versteuerten Pfeifentabaks deutlich an (+28,7%).

